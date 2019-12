Naufrage au large de Nouadhibou : Lâ€™Espagne propose son appui la Mauritanie

Alakhbar - Le gouvernement de l´Espagne a exprimé sa volonté de transmettre son appui au gouvernement de la Mauritanie dans le cadre du naufrage d'une embarcation dans les eaux de l´océan Atlantique, dans lequel ont perdu la vie au moins cinquante-huit personnes migrants, de plusieurs nationalités qui se dirigeaient vers les Îles Canaries.



Dans un communiqué reçu à Alakhbar, le gouvernement espagnol remercie le travail des autorités mauritaniennes et les efforts de l’Organisation Internationale pour les Migrations et du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés qui ont permis le sauvetage, jusqu'à présent, de quatre-vingt-cinq migrants qui voyageaient aussi dans l´embarcation.



L'Espagne transmet également ses condoléances aux familles des décèdes et attend une récupération rapide des blessés.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité