JournÃ©e Internationale des Droits de lâ€™homme : dÃ©claration du Fonadh

Fonadh - A l’instar de la Communauté Internationale, nous célébrons aujourd’hui, le 10 décembre 2019, Journée Internationale des Droits de l’homme.



En plaçant la célébration de l'édition 2019 sous le thème : Journée de la Jeunesse, adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies en 1999, prouve l’importance accordée aux jeunes. Cette Journée a pris une nouvelle dimension mondiale pour les jeunes, en effet, le mouvement international croissant en faveur des jeunes, a contribué à faire de cette commémoration un point de ralliement pour une mobilisation en faveur des jeunes dans le but de leur assurer leur plein droit.



Il faut noter que les jeunes constituent plus de 60% de la population. Ces dernières années, plusieurs initiatives mondiales, régionales et nationales portées par des jeunes appellent les décideurs à mettre en place des réformes garantissant la protection et la préservation de leurs droits.



Au regard du poids démographique actuel et futur de la jeunesse, force est de reconnaître que les jeunes constituent l’avenir du pays et qu’il faut d’ores et déjà construire cet avenir avec eux.



L’alarme est déjà donnée par la mise en place de nombreux instruments juridiques dédiés à la jeunesse : en Mauritanie, la Stratégie Nationale de la promotion de la Jeunesse ; au niveau de l’Union Africaine, la Charte africaine de la Jeunesse, ainsi que la Stratégie des Nations Unies pour la jeunesse.



La réponse aux aspirations légitimes des jeunes mauritaniens exige une ferme volonté des pouvoirs publics d’appliquer la Stratégie nationale de la promotion de la jeunesse.



Par ailleurs, la célébration de l’anniversaire de la Déclaration Universelle de Droits de l’Homme est une excellente occasion pour tous les responsables et militants des organisations regroupées au sein du FONADH de s’interroger sur la situation des droits humains dans le monde et en Mauritanie.



Dans le monde, on observe çà et là des violations graves et massives de droits humains, avec un repli identitaire préjudiciable à la paix et à la concorde dont le monde a besoin. Ce repli identitaire pousse des milliers de personnes innocentes vers un exil forcé, dans des conditions déplorables.



En effet, les violations graves de droits humains ont repris sans discontinuer, depuis une dizaine d’années : la restriction des libertés publiques, les crimes d’esclavage restent quasiment impunis, la question dite du « passif humanitaire » demeure non résolue, des manifestations de militants de droits humains sont réprimées dans le sang, l’enrôlement pour l’acquisition des pièces d’état civil se poursuit dans des formes discriminatoires, les terres de culture font l’objet d’un accaparement offensant, etc.



Il est évident que le respect des droits humains est une condition sine qua non pour la construction d’un Etat moderne et démocratique, où tous les citoyens vivent égaux et en paix.



C’est pourquoi, à l’occasion de la célébration de cette journée, les responsables et militants des organisations regroupées au sein du FONADH :



 avons une pensée pieuse pour toutes les victimes de graves violations des droits humains ;



 demandons aux autorités mauritaniennes le règlement juste, consensuel et durable des questions de l’esclavage, du passif humanitaire et des déportations ;



 demandons un respect strict des droits fondamentaux des citoyens mauritaniens par les autorités du pays ;



Nouakchott, le 10 décembre 2019



Les signataires :



Association Mauritanienne des Droits de l’Homme (AMDH),



Collectif des Anciens Fonctionnaires de la Police Victimes des Evénements de 1989



Collectif des Rescapés, Amnistiés, Détenus Politiques Civils Torturés(CRADPOCIT)



Collectif des Veuves,



Comité de Solidarité avec les Victimes des Violations des Droits Humains en Mauritanie(CSVVDHM),



Groupes d’Etudes et de Recherches sur le Démocratie et le Développement Economique et Social (GERRDES),



Ligue Africaine des Droits de l’Homme (Section Mauritanie),



Regroupement des Victimes des Evénements de 1989- 1991 (REVE),



SOS – Esclaves,



Association des Femmes Chefs de familles (AFCF),



Association de la Femme Citoyenne Engagée (AFCE)



Association Mauritanienne pour la Promotion de la Langue et de la Culture SOONINKE (AMPLCS),



Association pour la Renaissance du Pulaar en RIM (ARPRIM),



Association pour le Renforcement de la Démocratie et de l’Education Citoyenne (ARDEC),



Association pour le Développement Intègre de L’Enfant (APDE),



Association pour la Promotion de la Langue Wolof en RIM (APROLAWORIM),



Association d’Appui au Développement à la Base (SALNDOU).



Ligue Mauritanienne des Droits de l’homme (LMDH),



Union Nationale des Rapatriés Mauritaniens du Sénégal (UNRMS)













