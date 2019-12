Ould Maham: Le congrÃ©s du parti UPR serait lâ€™occasion de prouver le soutien au projet du prÃ©sident (Tweet)

Adrar-Info - L’ancien président de l’Union pour la République (UPR), Sidi Mohamed Ould Maham, a appelé les cadres et militants du parti à profiter de la tenue, dans quelques jours, du congrés du parti, pour en faire une occasion de fournir le soutien le plus ferme à Son Excellence le président Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani et à son programme.



C’est l’occasion de transmettre un message fort, selon lequel que personne n’a de tutelle sur ce parti, a déclaré Ould Maham. Le parti est la propriété de ses seuls militants, qui ont établi et maintenu un projet national, et une main tendue pour tous les Mauritaniens.







Source : http://zahraa.mr/node/22044



Traduit par Adrar.info









