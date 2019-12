Mauritanie: Commission parlementaire dâ€™enquÃªte sur Abdel Aziz

Senalioune - Des députés de l’Assemblée nationale, au nombre de sept, ont déposé une proposition à la présidence de la Chambre pour former une commission d’enquête sur la corruption financière de l’ancien président durant ces dernières dix années.



Selon les régles de l’Assemblée nationale, la commission sera officiellement établie dans le cas où l’un des députés ne s’opposeront pas à la chambre.



Selon Tawary, le comité devra commencer ses travaux bientôt, mais certains dirigeants ont demandé la patience dans sa formation jusqu’à ce que la question soit étudiée de manière approfondie. Selon le même source, le parti Tawassoul a signé la demande de formation de la dite commission.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité