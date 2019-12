Point de vue/ La cour des comptes met Ã  nu la gestion chaotique des biens publics

Initiatives News - La publication en début de semaine des rapports compromettant de la cour des comptes a fait l’effet d’une bombe. Ces malversations qui mettent en cause plusieurs manitous de l’ancien régime de l’ex président Mohamed Ould Abdel Aziz mettent en exergue la dilapidation systématique des biens publics.



Les six rapports en question couvrent la période 2007/2017, sont marqués par des manquements graves caractérisés par des malversations financières qui font s’écrouler comme un château de cartes, le fameux slogan de la lutte contre la gabegie, un mythe brandi une décennie durant par le chantre de l’ancien régime.



Des contrats mirobolants et des marchés douteux, ont été passés ça et là dans différents départements ministériels, des entreprises publiques et au sein de certaines communes.



Un petit exemple avec ce véhicule de marque Renault Kango acquis par la mairie de Téyaret au prix de un million six cents mille de nos anciennes ouguiyas et dont la facture pour les réparations, en moins d’un an, s’élève à deux millions huit cent quatre vingt cinq mille ouguiyas. Et ce n’est là que l’arbre qui cache la forêt car des dépassements surréalistes sont notés un peu partout, à une grande échelle. Et pour enfoncer le clou, l’Assemblée Nationale est entrée dans la danse et une motion demandant la constitution d’une commission d’enquête parlementaire, est à l’étude.



C’est donc apparemment le coup de grâce qui vient d’être asséné à l’ex président Ould Abdel Aziz. Et le tout dernier éditorial au vitriol de Radio-Mauritanie, diffusé lundi soir, est un signe qui ne trompe pas. La rupture avec l’ancien régime semble bien être consommée.



Reste à savoir comment le président Ghazwani va gérer cette patate chaude que vient de lui balancer la cour des Comptes.



Bakari Guèye

