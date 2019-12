Le ministre des affaires Ã©trangÃ¨res : Â« nous ne sommes pas optimistes quant au sort de nos compatriotes Ishak O. Moctar et Rachid Moustapha Â»

Saharamédias - Le ministre mauritanien des affaires étrangères Ismael O. Cheikh Ahmed a déclaré mercredi que les informations dont dispose le gouvernement à propos de nos deux compatriotes Ishak O. Moctar et Rachid Moustapha « ne prêtent pas à l’optimisme » ajoutant cependant qu’il ne s’agit pas d’une certitude.



Le ministre s’exprimait lors d’une réunion à huis clos de la commission financière de l’assemblée nationale consacrée à la discussion du projet de budget du ministère.



Le porte-parole officiel du ministère a déclaré que certains députés au demandé au ministre à ce que le gouvernement s’active afin d’obtenir des informations à propos de ces deux compatriotes.



Le ministre, en réponse aux députés, a dit que les informations disponibles avaient été notifiées aux familles des intéressés.



Le journaliste mauritanien Ishak O. Moctar avait disparu en Syrie en 2013 alors qu’il effectuait un reportage pour la chaîne de télévision SKY NEWS en même temps qu’un photographe libanais et son chauffeur syrien.



Quant à l’homme d’affaires mauritanien Rachid Moustapha, ancien candidat aux élections présidentielles, il avait disparu au Congo en 2010 à bord d’un jet privé.



Seulement les familles des deux compatriotes qui assurent détenir des informations les concernant critiquent implicitement le gouvernement l’accusant de « trainer les pieds » et demandant de temps à autre au gouvernement de faire quelque chose.













