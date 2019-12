Le Parti Mauritanien du Changement soutient le prÃ©sident Ould Ghazwani (Salah Hanane)

Tawary - Le président du parti Mauritanien pour le Changement (HATEM), M. Saleh Ould Hanane a déclaré officiellement, ce mercredi 12 décembre, son ralliement à la majorité présidentielle pour soutenir le programme du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazwani.



Le leader du parti Hatem qui a été reçu, le lundi dernier par le président Ould Cheikh El Ghazwani, a déclaré au cours de l’émission télévisée sur la chaine nationale, EL Mauritaniya, que le parti qu’il préside est à la disposition du président dans son soutien. Cette décision, a-t-il dit, est le fruit des concertations entreprises par le bureau exécutif du parti.



Nous rappelons que le parti Hatem n’a pas de maire, ni de député à l’assemblée nationale. A noter que dans le vif de son exposé, il a salué les pas franchis par le président et son équipe gouvernementale dans le dénouement de la crise politique, le développement et la revalorisation de certains secteurs.



Il a aussi appelé à l’amélioration du secteur de l’enseignement qui est l’angle du développement.



Nous signalons aussi que le parti Hatem fut membre actif dans les différentes rassemblements et coalitions de l’Opposition mauritanienne pendant plus d’une décennie contre le pouvoir de l'ancien président Aziz.



Lors de la dernière présidentielle, le parti de l'ancien commandant de l'armée et membre des cavaliers du changement avait soutenu, le principal candidat de l'Opposition, l'ancien premier ministre Sidi Mohamed Ould Boubacar,venu, troisième après Biram Dah Abeid.













