Clarification de M. Thiam Ahmedou Tidjani, prÃ©sident de la Zone Franche de Nouadhibou

Thiam Ahmedou Tidjani - J’ai pris connaissance avec stupeur des élucubrations fantaisistes portées à mon encontre dans certains médias et les réseaux sociaux.



Suite à un article à charge paru dans la presse le 11 décembre 2019 et partagé sur les réseaux sociaux sans la moindre vérification, je tiens en mon nom propre et au nom de l’institution que je préside à apporter un démenti sans réserve sur ces accusations infondées.



Dans le cadre d’une politique d’assainissement de l’administration de l’Autorité de la Zone Franche de Nouadhibou (AZFN), j’ai saisi les services compétents pour avis sur des situations contractuelles équivoques.



Doutant de la légalité de ces contrats, j’ai saisi la direction régionale de l’inspection du travail afin qu’elle m’éclaire sur cette situation particulière.



Le 11 novembre 2019 les services de l’inspection du travail m’ont transmis leur réponse que j’ai jugée utile de compléter par un avis de la direction générale de la législation. C’est ainsi qu’en date du 3 décembre 2019 j’ai saisi cette dernière afin qu’elle me clarifie sur ces différents cas.



Depuis ma prise de fonction toutes mes décisions sont dictées par la promotion économique de mon pays et la défense de l’intérêt général. Et que ceux qui sont à l’origine de ses accusations infondées se rassurent, rien ne m’y fera dévier.



Je regrette profondément la divulgation de courriers officiels sur la place publique. Il faut savoir raison garder et avoir le sens de l’Etat en toutes circonstances. Par ailleurs il est heureux qu’un démenti officiel ait été apporté par un des médias. J’en prends acte.



Pour le reste, je me réserve le droit et en temps voulu, de porter l’affaire auprès des instances habilitées.



Thiam Ahmedou Tidjani









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité