RÃ©action Ã  propos de la farce du Parlement | Par le Lt-colonel Ã  la retraite El Yezid ould moulaye Ely

Dah Moulaye - Les propos pervertis du député de Nouadhibou et ceux du président du Parlement incitent tout un chacun à agir pour fustiger un tel comportement qui ne répond à aucune logique démocratique.



Cependant, je précise, pour le lecteur, que je ne suis pas Tekna. Je suis chérif mais mon oncle est Beirouk et mon cousin, El Yezid ould Moulaye Ely, fut l’auteur de l’ouverture en 1918 à Atar du registre Tekna auprès de l’administration française dont il était le chef. Avant sa mort, le même El Yezid avait recommandé à l’administration française, Abdalla ould Beirouk comme futur chef de canton de cette tribu, malgré l’opposition farouche de son cousin Ahd Salek.



Cette esquisse historique justifie les raisons qui m’ont poussé à apprécier la déclaration scandaleuse du lt-colonel Cheikh Ould Baye relative à la tribu Tekna dont le contenu est condamnable et n’a pas sa raison d’être.



Je souligne pour qui veut l’entendre que les Tekna ont joué un rôle historique dans les alliances intertribales qui ont façonné ce pays en l’occurrence l’épopée de Ely Chenthoura, émir du Trarza et sa suite qui est restée dans le pays.



Ensuite, je vous rappelle que la majorité de l’entité tribale à laquelle vous appartenez réside à Wadane dont les fondateurs viennent du Maroc, Tichitt et Walata, aussi donc venir de cette contrée n’est pas un péché. Sachant aussi que par le passé, vous avez été amené, à l’occasion du changement des mots de l’hymne national, à entacher l’intégrité morale du grand érudit Cheikh Babe ould Cheikh Sidiya. Ce genre d’agissement doit faire l’objet d’une motion spéciale dans le règlement intérieur du Parlement permettant d’exclure son auteur de cette instance.



Nous pensons qu’il faut faire un effort pour surmonter les insuffisances en matière de localisation des tribus, le flux de l’émigration des populations qui a commencé avec l’avènement de l’émergence d’Aoudaghost pour comprendre la complexité du tissu social. Aussi pour se prononcer sur des questions pareilles, on ne doit pas se référer à ses sentiments nés du stress provoqué par la discussion.



En définitive, il me parait que votre humeur vous a guidé sur un chemin glissant, donc vous n’êtes pas la personne la mieux indiquée pour statuer sur la mauritanité des uns ou des autres. Ainsi, il vous appartient de tirer la leçon de ce bourbier dans lequel vous vous êtes engouffré en sachant que sous ces cieux, la fortune acquise proprement n’autorise pas son propriétaire à distribuer les insultes dans toutes les directions.



Lt-colonel à la retraite

El Yezid ould moulaye Ely













