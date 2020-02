Mauritanie : Deux supposÃ©s cas de coronavirus se rÃ©vÃ¨lent nÃ©gatifs

Al-akhbar - Les services du Ministère mauritanien de la Santé ont annoncé la sortie d’hôpital des deux patients qui étaient supposés affectés par le Coronavirus.



Les deux, qui avaient été admis respectivement à l'hôpital militaire et à l'hôpital Amitié de la capitale, Nouakchott, « seront ramenés chez-eux » après que les analyses médicales « effectuées à l’étranger ont montré qu’ils n’ont pas contracté le virus », a promis le conseiller chargé de la presse au Ministre de la Santé, Abdel Kader Ahmed.



L’un des patients s’était rendu par lui-même à l’hôpital après avoir reçu de la visite d'un proche, revenu de la Chine.













