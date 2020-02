Championnat d'Afrique de karatÃ© : examens rÃ©ussis pour Nagi et Ahmedy

RIM Sport - La Mauritanie prend part au championnat d’Afrique de Karaté à Tanger(Maroc).



L’entraîneur national Nagi Ould Mahmoud a passé avec brio l’examen des coachs.Désormais, il est accrédité au sein des entraîneurs africains dans les disciplines de kata et de kumité. Autre satisfaction, le passage réussi à l'examen de classification des arbitres d’ Ahmedy Ould Ahmed. Il est désormais sur le short list de l’UFAK.



Signalons que la délégation mauritanienne était conduite par le président de la fédération, Ahmed Ould Telmidi et comprenait également un athlète Samba Diallo.



En l’absence d’un appui du ministère de la Jeunesse et des Sports, la Fédération mauritanienne de Karaté a dû se résoudre à faire le déplacement du royaume chérifien sur ses propres deniers.









