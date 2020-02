Combattre le terrorisme : O. Ghazouani veut commencer par la bataille des idÃ©es

Al-akhbar - Il faut d’abord remporter la bataille des idées pour espérer une « victoire définitive » sur le terrorisme, selon le président mauritanien, Mohamed Ould Ghazouani qui intervenait dimanche à Addis-Abeba, lors de l’ouverture du 33e sommet des chefs d’Etats et de gouvernements de l’UA.



« A cet effet, note Ould Ghazouani, notre pays a abrité, récemment, un congrès des Ulémas africains sur le thème de la culture de la tolérance et de la modération face à celle de l’extrémisme et de la violence meurtrière Au cours de ce forum, la nécessité de vulgariser la culture de la tolérance, de la fraternité, du dialogue et de la modération, a été soulignée.



C’est à ce prix que l’unité nationale sera renforcée, la cohésion sociale consolidée et les sources d’extrémisme taries dans nos sociétés africaines ».



Dans le même contexte, le chef de l’Etat mauritanien a rappelé que le Groupe du G5 Sahel, en collaboration avec ses partenaires, a récemment élaboré une feuille de route pour rendre plus efficace sa lutte contre la recrudescence du terrorisme au Sahel.



Mohamed Ould Ghazouani a par ailleurs salué « les efforts consentis par la Commission africaine de haut niveau sur la crise libyenne » que préside le président la République du Congo Denis Sassou Nguesso, « qui n’a pas manqué de souligner la complexité de la situation dans ce pays et le danger qu’elle présente et qui n’a d’égal que celui dans la région du Sahel ».









