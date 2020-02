Le parti Tewassoul appelle le gouvernement au dialogue et Ã  lâ€™ouverture en direction de lâ€™opposition

Sahara Médias - Le conseil de la Choura du parti Tewassoul a appelé dimanche le régime à organiser un dialogue inclusif autour de l’ensemble des questions nationales et à s’ouvrir à tout mécanisme à même de le permettre.



Le parti de l’opposition estime que les rencontres formelles entreprises par le régime avec l’opposition constituent une forme de courtoisie plus qu’une action politique destinée à des réformes et à corriger les erreurs.



Dans le communiqué publié à l’issue de cette réunion, le parti déclare qu’il s’attend de la part du régime à des étapes concrètes capables de permettre de dépasser l’héritage d’une décennie au cours de laquelle l’opposition a été exclue et accusée de trahison, une période au cours de laquelle le pays a été pris en otage, ses ressources dilapidées et ses symboles bafouillés.



Tewassoul salue cependant les bonnes intentions exprimée par le pouvoir et toute réforme dans l’intérêt du pays et des citoyens.



Il a appelé à accélérer la concrétisation des mesures et autres actions destinées à faire face à la sécheresse, considérant que l’inaction du gouvernement jusqu’ici est une démission de sa part à l’endroit d’une très large frange de la population et l’hypothèque de l‘une des plus importantes richesses du pays.



Le conseil de la Choura du parti Tewassoul a appelé par ailleurs à renforcer l’opposition, à activer la coordination et la concertation entre ses différentes composantes, réaffirmant la nécessité de dynamiser le rôle de l’institution de l’opposition démocratique, s’étonnant de l’inapplication de la loi qui engage le pouvoir à la concertation périodique avec le chef de l’opposition démocratique à propos des questions nationales.



Le conseil de la Choura a dénoncé et rejeté l’accord du siècle proposé par le président Trump et a condamné tous ceux qui qui le soutiennent.









