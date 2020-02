Le groupe Â« les ports de DubaÃ¯ Â» dÃ©voilent son grand projet au SÃ©nÃ©gal

Sahara Médias - La société internationale des ports de Dubaï a annoncé dimanche qu’elle était en train de finaliser les derniers détails de l’accord prévoyant la construction d’un nouveau port et une zone économique à Dakar.



Cette annonce intervient quelques jours après la visite effectuée par le président sénégalais Macky Sall aux Emirats Arabes unis et sa rencontre avec Soultane Ahmed Ibn Selim, président du conseil d’administration et président exécutif du groupe « ports de Dubaï internationaux » d’Abou Dhabi.



Selon le groupe émirati ce projet va stimuler la croissance économique du Sénégal dont la capitale sera un centre logistique principal et une porte ouest et nord de l’Afrique de l’ouest.



Selon Ibn Selim le projet va renforcer les opportunités des flux commerciaux en créant un point important de convergence des marchandises grâce à son importance en tant que centre principal pour les importateurs et exportateurs africains.



Le responsable émirati a encore dit qu’il a examiné avec le chef de l’état sénégalais l’important progrès réalisé par l’économie sénégalaise et le rôle que pourrait jouer « les ports de Dubaï » dans la réalisation des objectifs que se fixe le Sénégal.



Il a par ailleurs ajouté que cette réalisation renforcera les liens économiques forts entre les Emirats arabes unis et le Sénégal et développera la participation du Sénégal à l’appui du mouvement du commerce dans la sous-région ouest africaine dans le cadre du partenariat mondial.



Le groupe émirati avait préparé un plan destiné à développer « le port du futur » qui fera de lui un port multifonctionnel comportant des zones économiques et logistiques voisines de l’aéroport international Blaise Diagne, le nouvel aéroport de Dakar.



La société émiratie sera responsable du développement de la première étape du port pour avoir construit un quai de conteneurs développé dans la zone nord-ouest, capable d’accueillir les plus grands navires de porte-conteneurs actuellement en service.









