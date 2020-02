Mauritanie : La nÃ©gligence mÃ©dicale tue beaucoup de citoyens dÃ©munis

Senalioune - En Mauritanie, le secteur de la santé souffre toujours de nombreux problèmes malgré les tentatives multipliées du ministre actuel. En tête de la liste de ces problèmes est la négligence qui frappe les hôpitaux publics et même certaines cliniques privées en plus du manque de médecins, de médicaments, et du faible service médical.



Certains points et centres de santé se sont transformés en maisons fantômes, ce qui oblige les patients de voyager à l’étranger à la recherche d’un traitement. La négligence médicale est peut-être le plus gros problème qui entrave l’avancement du secteur de la santé.



La corruption et le favoritisme dans la conduite des opérations, les contrôles et même l’entrée dans un clinique d’un patient sont des mesures de sorte que certains centres publics se transforment en un piège à mort qui prend la vie des patients.



Les patients qui ont des revenus moyens et les pauvres croupissent dans les trottoirs des centres médicaux, attendant des dons pour se faire soigner.



Malgré la grande campagne médiatique du ministre de la Santé Nazirou et les mesures prises, il est toujours connu que le système de santé souffre d’un état de chaos et de négligence.



Aujourd’hui il y a un besoin urgent de restructurer à nouveau les centres de santé, et de confier la gestion aux dirigeants administratifs et non médicaux au lieu de se concentrer sur l’organisation des pharmacies et de déterminer la distance.



Par Moustapha Sidiya













