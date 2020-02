Construction dâ€™un futur institut mauritanien des arts par les Ã‰mirats arabes unis

AMI - En vertu d’un mémorandum signé, lundi matin, les Émirats arabes unis vont construire un institut mauritanien des arts à Nouakchott.



Le mémorandum d’entente a été signé par le ministre de la Culture, de l’Artisanat et des Relations avec le Parlement, Dr Sidi Mohamed Ould Ghaber, et le président du conseil d’administration de la société émiratie « Essalam El Ghabidha », M. Mohamed Ben Nacer Ben Wezn El Ghahtani.



Au terme de la cérémonie de signature, le ministre de la Culture s’est félicité de la promptitude de la réaction de la société émiratie « Essalam El Ghabidha » au sujet de la construction de l’institut mauritanien des arts, qui sera un fleuron des structures culturelles et artistiques de la Mauritanie.



Il a ajouté que les arts constituent un facteur essentiel d’impulsion de la créativité et du génie des sociétés, tout comme ils contribuent à l’ancrage des valeurs de paix et de tolérance. C’est pourquoi, a-t-il dit, ils occupent une place de choix dans le programme « Taahoudaty » (Mes engagements) du Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.



Le ministre s’est réjoui de l’acte de coopération posé par cet accord, qui est le début d’une série d’autres dans le domaine de la culture.



Pour sa part, l’expert M. Abdel Kader Abderrahmane, membre du conseil d’administration de la société émiratie « Essalam El Ghabidha », s’est félicité du climat d’ouverture et de la dynamique de développement que connait la Mauritanie. Il a déclaré que le projet concrétise la volonté des deux pays de développer leur coopération culturelle.



M. Abdel Kader Abderrahmane a assuré avoir mesuré tout l’intérêt que les pouvoirs publics mauritaniens, notamment le ministère de la Culture, de l’Artisanat et des Relations avec le Parlement, accordent à la culture, en général, et à la promotion des arts, en particulier.













