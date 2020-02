Mauritanie : des dizaines dâ€™orpailleurs interpellÃ©s par lâ€™armÃ©e

Sahara Médias - L’armée mauritanienne a arrêté 60 orpailleurs dans le nord du pays pour avoir opéré dans des zones interdites et les a acheminé depuis Gleib N’Dour vers la ville de Zouerate où ils doivent être jugés.



Selon le correspondant de Sahara Medias ces personnes ont été arrêtées il y a quelques jours dans la zone de Chegatt, une zone militaire interdite se trouvant proche des frontières algérienne et malienne, dans l’extrême nord-est du pays.



L’armée avait déjà interdit l’accès des orpailleurs à cette zone fréquemment le théâtre de poursuites entre l’armée et les trafiquants.



Selon les sources de notre correspondant au Tiris Zemour, l’armée a confisqué 10 véhicules en plus de quantités de pierres brutes susceptibles de contenir de l’or.



Des dizaines de milliers de Mauritaniens se sont rendus ces dernières années dans les profondeurs du Sahara, dans le nord du pays, pour la prospection aurifère avec des moyens rudimentaires, obligés en cela par le chômage et la situation économique difficile dans le pays.



Les autorités ont tenté d’organiser cette activité à travers l’octroi de permis pour l’orpaillage, en excluant cependant certaines zones vers lesquelles s’aventurent les orpailleurs au risque d’être arrêtés par l’armée.









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité