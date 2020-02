Nouakchott: Les chiens errants menacent les citoyens dans les quartiers

Tawary - De nombreux quartiers populeux d’El Mina zone Marbatt, Kosovo, Ghandahar, Mensiya, Tarhil, sont envahis par des chiens errants qui agressent ou menacent des citoyens et des jeunes écoliers, tous les matins depuis des mois.



Les citoyens des quartiers ont lancé un appel aux services concernés pour faire face au problème des chiens errants qui perdure depuis des mois. Selon des habitants interrogés sur place, ces chiens sont utilisés pour le gardiennage des maisons, des chantiers de construction qui sont en cours, des garages mécaniques, des sociétés privées, ils sont après délaissés dès la fin du projet.



Ce qui représente un grand danger pour la population notamment, les enfants et les vieillards.



« Il y a une dizaine de chiens errants qui se baladent durant la journée ici, on ne laisse pas nos enfants sortir de peur des morsures de ces bêtes », nous dira un habitant dans le quartier de Tarhil secteur 16.



Notons que ce problème est enregistré dans plusieurs cités où sont implantés des chantiers de construction notamment à Baghdad, Kosovo,LAR, Samia, où les chiens errants sont omniprésents.



Il est utile de préciser qu’en 2017, une vaste campagne de lutte contre les chiens errants a été organisée par les autorités en collaboration avec la commune d’El Mina et qui a donné des résultats satisfaisants.



Au cours de la première année du mandat en cours du maire de Riad, une campagne similaire a été montée contre ses bêtes féroces, et selon une source, plus d’une centaine de chiens ont été abattus.



Selon une source non vérifiée, les citoyens pensent combattre « l’élevage des chiens laissés sans surveillance ». Cette décision pourrait avoir une suite favorable auprès des autorités après le décès de la gamine âgée de 8 ans, qui a été dévorée alors qu'elle se rendait le matin, à l'école coranique, par une bande de chiens la semaine passée dans un quartier de Nouakchott-Ouest.



De ce fait, suite au danger omniprésent des chiens non surveillés, dans le but de préserver la santé publique, les autorités avaient demandé à ce que tous les chiens soient abattus.



Notons que la prolifération des chiens errants est constatée au niveau de plusieurs endroits de Nouakchott, le pire est que leur nombre ne cesse d’augmenter. « D'importantes sommes en um sont dépensées annuellement pour des soins, qui restent indispensables pour les citoyens mordus par ces chiens errants » apprend-on d’une source médicale. Le plus grave, c’est que des gens, consultent les médecins en retard, ce qui risque d’aggraver leur cas après des morsures de chiens.



Par A.Sidi









