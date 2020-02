Mohamed Ould Beibou, lâ€™inoubliÃ©

Aminetou Mint Keihel - Ce jour, 6 février 2020, est le cinquième anniversaire de la disparition de mon frère inoublié Mohamed Ould Beibou, Paix à son âme.



Les jours, les mois et les années passent sans altérer la douleur qu’a laissée sa mort dans la vie de beaucoup de gens que je connais, et dans la mienne particulièrement, ni combler le vide qu’il laissé autour de nous.



Comment, d’ailleurs, cette douleur s’altérerait-elle et ce vide se comblerait-il alors que celui qui fut un frère attentif et tendre, un ami fidèle et sincère, une personnalité du monde politique et économique intègre et un bienfaiteur généreux n’avait de semblable que lui-même ? Comment oublier tout ce qui faisait de lui Mohamed Ould Beibou, tout simplement ?



Chaque fois que son souvenir effleure mon esprit – et il l’effleure à chaque instant – j’ai envie de pleurer toutes les larmes de mes yeux et j’appréhende, dans toute sa brièveté et sa vanité, l’éphémère vie qui ne nous donne des êtres chers que pour les livrer, impuissante, à la mort.



Que la Miséricorde et la Clémence d’Allah le Tout-puissant couvrent l’âme de Mohamed Ould Beibou et que son corps, bienheureux et lavé de tout péché, soit admis au Paradis éternel, dans la sainte compagnie des élus, des véridiques, des martyrs.



Aminetou Mint Keihel









