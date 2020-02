LibÃ©ration de lâ€™ancien directeur de la Sonimex de Rosso

Tawary - L’ancien directeur de l’agence de la SONIMEX de Rosso, M.Ely Salem Ould Abdallahi Ould Beibacar, a été libéré, ce mardi 11 février, par les autorités judiciaires près du Palais de justice de Nouakchott-Ouest.



Selon des sources, il a été arrêté en juillet 2016 par la police à Rosso avant d'être transféré à Nouakchott pour être entendu par les services de la police chargée des crimes financiers et économiques.



Ely Salem Ould Abdallahi Ould Beibacar est sorti de la prison sous une liberté provisoire, après y voir passé plus de trois ans, précisent les mêmes sources.



Il a été accusé de malversations financières dans la gestion de la représentation de la société nationale d’importation et d’exportation (Sonimex) à Rosso. Et des sources avaient évoqué la disparition de plusieurs centaines de tonnes d’engrais des magasins de la société.













