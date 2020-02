Des missions techniques envoyÃ©es Ã  lâ€™intÃ©rieur du pays pour Ã©valuer le potentiel en terres arables

AMI - Le ministère du Développement rural a dépêché des missions techniques vers différentes wilayas du pays afin de dresser une carte exhaustive du potentiel national en terres arables et recenser les périmètres abandonnés en raison de l’érosion des sols, en vue de leur réhabilitation.



Les missions techniques se rendront sur 166 sites pourvus de digues et diguettes de retenue d’eau pluviale, dans les wilayas des deux Hodh, de l’Assaba, du Brakna, du Gorgol, du Guidimakha, du Tagant, de l’Inchiri et de l’Adrar.



La mission d’évaluation s’inscrit dans le cadre du volet aménagement rural du programme « Mes priorités » annoncé récemment par le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.



Dans une déclaration faite à l’AMI, M. Mohamed Ould Mkhaïtir, directeur de l’Aménagement rural, a déclaré que les tâches des missions techniques mobilisées porteront sur l'identification des sites sur lesquels des ouvrages de retenue d’eau sont susceptibles d’être réhabilités ou construits, et de ceux sur lesquels des actions de stabilisation des sols et de lutte contre l’érosion doivent être menées, ou des activités agricoles développées.



Il a précisé que les travaux porteront sur la construction d’ouvrages en pierres ou en terre compactée, pour réduire la vitesse de ruissellement des eaux, et viabiliser ainsi ces zones de manière à ce que les anciens agriculteurs puissent reprendre leurs activités et renouer avec leur terroir.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité