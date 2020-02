Ousmane Abdoul Sarr, Ã©lu prÃ©sident de l'AVOMM

AVOMM - A l'issue de son assemblée générale annuelle tenue à Boulogne le 9 février 2020, l'AVOMM a porté à sa tête, à l'unanimité de ses membres, Ousmane Sarr comme président pour une durée de deux ans.



Il succède ainsi à Amadou Bathily dont le mandat a été salué par tous les membres de l'organisation.



Pour rappel Ousmane Sarr avait occupé le poste de président de 2004 à 2008. Son élection est largement saluée dans les réseaux sociaux.