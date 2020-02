Le PrÃ©sident Ghazwani visite le Centre hospitalier national

Tawary - Le président Mohamed Ould Cheikh Ghazwani s’est rendu, ce mardi 11 février, en fin d’après-midi, au Centre hospitalier national de Nouakchott.



Au cours de ce déplacement, il était accompagné du ministre de la santé, Dr Nedhirou Ould Hamed et de certains proches collaborateurs, selon nos informations.



Sur place, le président s’est rendu dans différences services dont les urgences et la maternité. Il s’est informé sur les conditions de travail du personnel, les services fournis aux patients et l’état du matériel tels que les appareils d’imagerie.



En plus, selon une source, le président s’est renseigné sur le manque de matériel dont se plaint le personnel médical. Cette visite intervient après une rumeur qui a circulé sur la panne de quelques appareils de l’imagerie.









