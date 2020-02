Le Sous-secrÃ©taire dâ€™Etat US chargÃ© des affaires politiques des USA Ã  Nouakchott

Le Calame - Le Sous-secrétaire d’Etat américain chargé des affaires politiques américain, David Hale, est arrivé à Nouakchott pour une visite qui devrait se terminer ce mercredi. La Mauritanie a constitué la quatrième étape d'une étape qui a déjà mené le responsable américain au Sénégal, au Mali et au Burkina Faso.



Selon un communiqué de son ministère de tutelle, le chargé des affaires politiques devrait discuter avec les responsables mauritaniens des modalités du " soutien des États-unis pour l'amélioration de la sécurité et de la gouvernance", en plus "des efforts du gouvernement pour lutter contre le trafic des êtres humains et la promotion des droits de l'homme".



Le responsable américain a insisté dans ses discussions avec les autorités des pays visités sur l'implication diplomatique des États-unis au Sahel et le renforcement des partenariats régionaux sur la paix et la sécurité à travers l’amélioration de la coopération entre le groupe économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest et la coalition du G5 Sahel.













