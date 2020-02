Interview avec le nouvel Ambassadeur de Finlande en Mauritanie

Tawary - Le nouvel Ambassadeur de Finlande en Mauritanie avec résidence à Rabat, Son Excellence M. Pekka Hyvonen, va présenter, ce mercredi 12 février, ses lettres de créances au président Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazwani.



Nous l’avons rencontré à Nouakchott et dans cet interview, l’Ambassadeur parle de ses attentes, ses impressions de la Mauritanie, les enjeux à venir, notamment économiques, les relations entre la Finlande et la République Islamique de Mauritanie.



Monsieur, l’Ambassadeur qu’est-ce qui a motivé un ambassadeur de Finlande en Mauritanie ?



Son Excellence M.Pekka Hyvonen : Permettez-moi, d’affirmer que les grands efforts et le travail réalisés par notre Consul à Nouakchott ont motivé cette dynamique de diplomatie pour renforcer la relation entre la Mauritanie et la Finlande. Une dynamique qui va s’inscrire dans un esprit de coopération multiforme.



La relation entre les deux pays va se développer et s’efforcer grâce à de nombreux projets, des expériences et des relations.



Selon vous, sur quelques points ou grands aspects vont se reposer les relations bilatérales entre la Finlande et la Mauritanie ?



Dans la relation bilatérale, les questions économiques tiendront une place à part. Nous comptons mettre les expériences de la Finlande dans les domaines de l’économie, du commerce, de la santé, de l’éducation, de la technologie minière, de la culture, de l’économie verte, de la communication, de la gestion des déchets, au profit de la Mauritanie.



Les bonnes relations entre les autorités et les peuples vont traduire notamment la progression de nos échanges sur tous les plans.



Quelle lecture faites-vous de l’alternance politique qu’a connue la Mauritanie, le 22 juin dernier, à travers une élection présidentielle ?



Vous avez raison de poser cette question. J’ai appris lors de mes entretiens avec mes collègues ambassadeurs et ceux de l’Union Européenne que la Mauritanie vit une situation politique très bonne. Et elle a connu un changement pacifique à travers une élection présidentielle transparente.



Nous saluons cette expérience de démocratie dans le pays. Par la suite, j’irai rencontrer demain, mercredi, le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazwani pour lui présenter mes lettres de créances, et le féliciter.



Et en toute hypothèse, nous allons préserver nos relations. Je vais résider à Rabat, mais suivant mon agenda, je vais souvent me rendre à Nouakchott avec mon conseiller économique dans le but de renforcer les liens.



Sur le plan sécuritaire, le Sahel connait une insécurité grandissante. Qu’en pensez-vous ?



Effectivement, la situation sécuritaire dans cette partie, n’est pas facile, mais, la stratégie sécuritaire en cours pour la lutte contre les attaques est bonne !



Il y a des pays qui sont exposés des attaques de la part des bandes armées et cette situation inquiétante nécessite une solution commune efficace et urgente. C’est pourquoi il est souhaitable que les pays trouvent des appuis forts sur la lutte contre le terrorisme.



D’ailleurs, les pays doivent tirer une expérience de l’approche de la Mauritanie qui a beaucoup travaillé sur suivant une stratégie de défense. Au passage, nous saluons la dynamique et l’approche sécuritaire de la Mauritanie dans la lutte contre l’insécurité et le terrorisme.



Dans quelques jours, la Mauritanie va abriter le sommet du G5 Sahel et je pense que d’importantes décisions seront prises sur la lutte contre le terrorisme. Comme la Mauritanie va prendre la présidence du G5 Sahel, une nouvelle dynamique verra le jour sur la sécurité dans la zone.



D'ailleurs,un haut responsable de la Finlande qui est membre de la commission sera aussi à Nouakchott pour prendre part aux travaux du G5 Sahel, sur ce sujet, il aura des discussions avec l’Union Européenne.



Propos recueillis par Aboubecrine Sidi













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité