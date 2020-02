Le PrÃ©sident de la RÃ©publique reÃ§oit le sous- secrÃ©taire dâ€™Etat amÃ©ricain aux affaires politiques (DÃ©claration)

AMI - Le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a reçu mercredi matin au Palais présidentiel à Nouakchott M. David Hale, sous- secrétaire d’Etat américain aux affaires politiques actuellement en visite en Mauritanie.



A l’issue de l’entrevue, le responsable américain a fait une déclaration à l’AMI dans laquelle il s’est dit heureux de se trouver en Mauritanie, dernière étape de son périple dans la région du Sahel où il a visité Dakar, Bamako et Ouagadougou pour exprimer la préoccupation des américains par rapport à l’instabilité croissante au Sahel.



Voici le texte intégral de cette déclaration :



"Merci beaucoup. C’est un plaisir d’être en Mauritanie - la dernière étape de mon voyage dans la région du Sahel. Je me suis rendu à Dakar, Bamako et Ouagadougou pour exprimer notre inquiétude face à l'instabilité croissante au Sahel et pour réaffirmer l'engagement de l'Amérique envers nos partenaires dans cette région vitale. J'ai exprimé le même engagement au Président Ghazouani lors de notre réunion.



Notre relation avec la Mauritanie est basée sur des valeurs partagées : la démocratie, l’État de droit et le respect de l'individu. J’ai félicité le Président et le peuple mauritanien pour la transition démocratique historique et pacifique de l’année dernière d’un président élu à un autre. Cette transition est un exemple notable pour d'autres pays africains et dans le monde arabe.



Nous sommes encouragés par l’ambitieux programme de réformes mis en œuvre par le gouvernement et par sa volonté d’améliorer la vie de tous les Mauritaniens. Nous apprécions le dialogue ouvert qui existe entre nos deux gouvernements sur les questions fondamentales des droits de l'homme. Nous saluons la collaboration du gouvernement avec la société civile dans le cadre du renforcement des protections contre la traite des êtres humains.



Le président et moi avons également discuté d’un potentiel important de développement des liens économiques entre nos deux pays. Nous sommes prêts à travailler avec le gouvernement mauritanien et les opérateurs économiques pour élargir notre présence commerciale. Une coopération économique accrue profitera à nos deux peuples par la création d’emplois et l’introduction de technologies et de compétences nouvelles.



Le partenariat américain en matière de sécurité et de défense est un pilier de nos relations avec la Mauritanie. Ce partenariat sera pleinement exposé lors de l'exercice militaire Flintlock la semaine prochaine. Des exercices comme Flintlock renforcent la capacité des États-Unis à opérer avec nos alliés du Sahel et à améliorer leur résilience face à la menace croissante de l'extrémisme.



Nous exprimons notre gratitude à la Mauritanie pour avoir accueilli l'exercice Flintlock cette année. L'Amérique soutient les efforts de la Mauritanie et ceux des autres pays de la région, bilatéralement et par le biais du G5 Sahel, pour améliorer la sécurité, la gouvernance et la prospérité. Nous attendons avec impatience de travailler en étroite collaboration avec le président Ghazouani au moment où il entame sa présidence du G5 Sahel au plus tard ce mois.



La région du Sahel est confrontée à des défis importants pour sa sécurité, sa stabilité, sa démocratie et son développement économique. Ces problèmes nécessitent des solutions africaines. Nous comptons sur la Mauritanie pour jouer un rôle moteur dans l'élaboration de ces solutions. Et ce faisant, vous pouvez compter sur l'Amérique comme partenaire".











