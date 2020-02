La douane sÃ©nÃ©galaise saisit des mÃ©dicaments frauduleux provenant de la Mauritanie

Senego - Suivant l’ordre de mission n°022/20 du 10 février 2020 suite d’un renseignement informant d’un courant de fraude portant sur un trafic international de médicaments frauduleux provenant de la république de Mauritanie à destination de la localité de Touba, une escouade de la Brigade Polyvalente n°2 a procédé à un service de recherches et d’investigations dans le triangle Louga, Dahra et Touba.



Embuscade…



Et c’est vers vingt et une (21) heures qu’une embuscade avec dispositif de herses a été installé aux abords de la ville de Dahra sur une piste menant vers la localité de Touba. Après passage à vive allure d’un convoi de véhicules automobiles, nous avons poursuivi à vu deux (2) véhicules Pick-up de marques Peugeot et Mitsubishi.



Handicapés par la crevaison de leurs pneus, les conducteurs et convoyeurs, après une course-poursuite, ont abandonné les véhicules et leurs chargements et ont disparu à travers champs de l’obscurité.



La saisine…



Ainsi, la quantité et la nature des marchandises saisies, on note 2000 boites de « Allgex », 2000 boites de « Paracetamol », 1600 boites de « Onaxypara », 840 boites de « Multivitamine B100 », 10 080 boites de « Albizen », 2500 boites de « Sulphate Ferroso », 2478 boites de « Staben 200 », entre autres… Et la valeur totale marché intérieur est estimée par les représentants de l’Ordre National des Pharmaciens du Sénégal, les Docteurs Thiam et Kébé, à 97 759 382 millions francs CFA.



Les malfaiteurs…



Les moyens de transport des malfaiteurs : 01 véhicule Peugeot 504 Pick up d’une valeur de 2 500 000 francs, 01 véhicule Mitsubishi Pick up d’une valeur de 5 000 000 de nos francs, le tout, d’une valeur de 105 259 392 francs CFA.



Par Khalil Kamara











Titre : choix de la rédaction de Cridem













