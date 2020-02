Circulaire du PM aux ministres : Lâ€™Ã©galitÃ© et la justice doivent prÃ©valoir

Le Calame - Dans une circulaire adressée par le premier ministre Ismaël Ould Bedde Ould Cheikh Sidiya à tous les membres de son gouvernement, le PM les appelle au respect rigoureux et strict de l'égalité et de la justice qui sont deux principes fondamentaux du programme "Mes engagements" proposé aux Mauritaniens lors de la dernière présidentielle par Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et à éviter la marginalisation et l'iniquité.



Dans la circulaire, le premier ministre a exhorté les membres du gouvernement à accorder une attention particulière aux plaintes adressées à leurs départements depuis leur étude jusqu'à la prise de mesures appropriées visant à rendre justice aux plaignants.



La circulaire demande aux ministres d'investir l'un des membres de leur cabinet de la mission de l'étude et du suivi des plaintes adressées à leurs secteurs et de leur donner une suite. Enfin, la circulaire exige la transmission d'une copie de ces études et de leurs délibérations au cabinet du premier ministre.













