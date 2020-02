Mauritanie : 40 dÃ©putÃ©s sur les bancs pour se familiariser avec les dossiers du gaz

Sahara Médias - Sahara Medias a appris que le gouvernement mauritanien envisage de former une quarantaine de députés sur les questions relatives au gaz.



Les mêmes sources précisent que cette formation sera supervisée par le ministère du pétrole, des mines et de l’énergie et qu’elle n’a aucun lien avec la société British Petrolium.



L’assemblée nationale a reçu un e demande en ce sens et planche actuellement sur la préparation de la liste des députés qui devront suivre cette formation pendant quarante jours à l’institut français du pétrole sur financement de l’état mauritanien.



La Mauritanie se prépare à produire du gaz naturel liquéfié dès 2022 à partir du champ « grande tortue-Ahmeyime » commun avec le Sénégal et qui sera exploité par la société britannique British Petrolium.









