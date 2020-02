Point de vue : Des quartiers de Nouakchott privÃ©s dâ€™Ã©lectricitÃ© par la SOMELEC

Initiatives News - A l’instar de plusieurs autres zones grises de Nouakchott, les habitants des quartiers populaires de « Al Wataniya » et de « Lemgheyti » (département de Dar Naim) sont plongés dans le noir depuis quelques jours.



Ces milliers de citoyens sont privés d’électricité par la SOMELEC qui a décidé sans préavis de couper tous les raccordements alimentées par les fameuses niches.



C’est ainsi que les agents de la société ont fait le ménage en débarrassant toutes les ruelles de ces quartiers populeux des dizaines de kms de câbles posés à même le sol, un danger certes mais aussi un mal nécessaire car c’est le seul moyen pour ces ménages vivant dans la précarité, d’accéder au réseau moyennant un forfait mensuel de 200 ou 300 MRU.



L’isolement de ces quartiers qui ne sont pas entièrement couverts par le réseau leur donne le droit de fait d’accéder à l’électricité par le biais des niches de l’aveu même de certains responsables de la société.



Par ailleurs le contrat tacite des populations avec certains agents de la société et d’autres courtiers qui profitent de ce marché juteux, a permis jusque-là de fournir l’électricité à ces indigents. Et cela dure depuis des années.



La surprise était donc totale du côté de ces populations qui ont droit à l’électricité, une denrée indispensable et un minimum nécessaire.



Du côté des pouvoirs publics, c’est le silence radio face à la détresse des populations qui ont crié leur colère devant le wali, devant le maire et même devant la présidence de la République où un sit-in a été organisé mardi.



Et l’on se demande à quoi servent toutes ces autorités qui foulent aux pieds la circulaire du premier ministre leur donnant instruction de réagir face aux plaintes et aux problèmes posés par les populations. L’accès à l’électricité devrait constituer la priorité des priorités du programme d’urgence « Ewlewiyati » annoncé en grande pompe par le président Ghazwani.



Quand à la direction de la SOMELEC, elle semble en ce moment beaucoup plus préoccupée par la réfection des centres faisant figure de siège-qui soi dit en passant sont loués et n’appartiennent pas à la société -qu’à répondre à la demande pressante des populations livrées à l’obscurité et à l’insécurité. Cette anomalie devrait mettre la puce à l’oreille de l’Inspection Générale de l’Etat.



En attendant le coup de baguette magique pour le rétablissement de l’électricité, les habitants font face aux dures réalités de la vie sans courant.



Mardi soir un gigantesque incendie provoqué par une bougie à transformé en cendres plusieurs baraques dans le quartier de Lemghayti.



Bakari Guèye













