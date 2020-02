Coupe arabe U-20 : Les 23 de Baye Ba !

RIM Sport - Le sélectionneur de l’équipe nationale des moins de 20 ans, Baye Ba, a convoqué un groupe de 23 joueurs pour la Coupe arabe de la catégorie, qui se déroulera du 17 février au 5 mars en Arabie Saoudite.



Les Mourabitounes juniors sont logés dans le groupe A et affronteront tour à tour le Koweït (17 février), la Tunisie (20 février) et l’Irak (23 février). Toutes les rencontres de la sélection mauritanienne se joueront au stade Prince Saud bin Jalawi dans la ville saoudienne de Khobar. Les « Baye boys » quitteront Nouakchott le jeudi 13 février.



A noter que la participation à cette compétition entre dans le cadre de la préparation pour la Coupe d’Afrique des Nations U-20 que la Mauritanie va organiser en 2021.



Les 23 Mourabitounes U-20 convoqués :



Gardiens (3) : Mohamed El MOCTAR (Académie FFRIM), Abou DIALLO (Nouakchott King’s), Maouloud Mohamed Lemine BELKHEIR (FC Nouadhibou)



Défenseurs (8) : Mohamed SARR (Nouakchott King’s), Yacoub Abdel Kader SAGHANOGHO (FC Tevragh-Zeïna), Cheikh Baye RAMADHANE (Nouakchott King’s), Issa KONATÉ (ASAC Concorde), El Mokhtar BILAL (AS Police), Mansour Mohamed MENHENOUNE (Étoile Nouakchott), Taghiyoullah BILAL (Académie FFRIM), Mohamed DIOP (Nouakchott King’s)



Milieux (5) : Sid'Ahmed MOHAMED EL ABD (Nouakchott King’s), Oumar BOUSHAB (AS Police), Mohamed Lemine HAWBOTT (Nouakchott King’s), Abdallahi CAMARA (ASAC Concorde), Beyatt LEKWEIRY (FC Nouadhibou)



Attaquants (7) : Moulaye Idriss Moulaye M'Hamed (Nouakchott King’s), Ghaith Elemine SABAR (FC Dar El Barka), El Mamy TETAH (ASC Tidjikja), Youssouf WARR (AS Police), Oumar M'BARECK (ASAC Concorde), Ahmed Tijani SIDI (Nouakchott King’s), Chighaly ABDERRAHMANE (FC Nouadhibou)



FFRIM









