La commission dâ€™enquÃªte parlementaire commence ses activitÃ©s en convoquant le DG des infrastructures

Adrar-Info - La commission d’enquête instituée par le parlement mauritanien a commencé mercredi, ses activités en convoquant le directeur général des infrastructures au ministère de l’Équipement et des Transports.



Des sources ont confirmé que le directeur des infrastructures avait comparu mercredi, devant la commission d’enquête, après l’avoir convoqué au sujet d’un des dossiers sur lesquels le comité enquête.



Il importe de rappeler que la commission s’était réunie pour approuver son budget, et qu'elle est constituée de 6 députés de l’Union pour la République, un député de la coalition des partis de la majorité et deux députés des partis d’opposition.



Le Parlement a autorisé, sur la base d’une recommandation signée par 24 députés à majorité de l’opposition, la formation d’une commission d’enquête parlementaire, chargée de faire la lumière sur certains marchés publics, contractés, pendant la décennie du règne de Ould Abdel Aziz.



Source : https://www.alakhbar.info/?q=node/23309



Traduit par Adrar.info









