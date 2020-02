Mauritanie-UE : rÃ©union autour du renouvellement de lâ€™accord de pÃªche

Saharamédias - Le ministre mauritanien des pêches et de l’économie maritime a eu mercredi des entretiens avec l’ambassadeur représentant de l’union européenne à Nouakchott Giacomo Durazzo consacrés à la prochaine réunion du comité mixte mauritano-européenne pour la pêche qui doit consacrer le quatrième round des négociations entre les deux parties destinées à renouveler le protocole de pêche qui les lie.



Selon l’agence mauritanienne d’information la réunion a discuté de l’étude qu’entreprend l’union européenne à propos des opportunités d’investissement dans le secteur de la pêche en Mauritanie.



Les mêmes sources ajoutent que les deux parties ont examiné le projet de la promotion de la pêche en Mauritanie que l’union européenne et d’autres pays envisagent de financer et le degré d’avancement.



Il est attendu que débutent, dans les prochaines semaines, un nouveau round des négociations pour le renouvèlement du protocole de l’accord de pêche qui s’achève en novembre prochain.



L’accord de pêche en vigueur apporte au budget de l’état 100 millions d’euros en plus des autres ressources issues des autres activités liées au secteur dont bénéficie le port, les travailleurs en mer et autres professionnels.



Le dernier renouvèlement de cet accord est intervenu en 2015 pour une durée de quatre ans et prolongé pour un an seulement, en septembre 2019.













