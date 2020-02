Le FIDA alloue 50 millions de dollars US Ã  la gestion durable des ressources naturelles en Mauritanie

AMI - Le Fonds International pour le Développement Agricole (FIDA) a fait part de sa disposition d’appuyer notre pays pour booster l’agriculture et accompagner les projets et la planification du gouvernement visant le développement de ce secteur vital.



Dans ce cadre, le FIDA a approuvé le financement du projet de gestion durable des ressources naturelles, des équipements locaux et l’organisation des producteurs ruraux « PROGRES » pour une enveloppe d’environ 50 millions de dollars US sur une période de six ans.



Au cours de la rencontre qui l’a réuni mercredi avec la délégation mauritanienne qui participe à la 43eme session du Conseil des gouverneurs du FIDA à Rome (Italie), le président du FIDA, M. Gilbert F. Houngbo, a passé en revue les divers aspects de la coopération et du partenariat entre notre pays et le FIDA en vue de lever tous les défis et les obstacles qui se dressent sur la voie du développement agricole en Mauritanie.



La délégation mauritanienne comprenait le ministre de l’Économie et de l’industrie, Gouverneur au sein du Conseil du FIDA, M. Abdelaziz Ould Dahi, le ministre du Développement rural, M. Dey Ould Zein et l’ambassadeur de la Mauritanie à Rome, SEM. Hamed Sidi Mohamed.













