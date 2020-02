Kane Limam MONZA : De la rue à l'UNESCO

Cridem Culture - Récemment élu Vice-président d’Arterial Network, un réseau dynamique composé d’ONG, d’institutions, d’entreprises du domaine de l’économie créative, de festivals, ainsi que d’artistes individuels et d’acteurs et actrices du secteur culturel africain.



Il a été fondé en 2007, dans le cadre de la conférence "Revitalising Africa’s Cultural Assets", sur l’île de Gorée, au Sénégal. Pour rappel, MONZA est un artiste curieux, un rappeur aussi éclectique que prolifique. Sans doute, l’un des plus critiques de sa génération.



Après 20 ans, il a réussi à établir un équilibre stable entre les cultures qui l’animent, qui le font et celles qu’il croise au gré des voyages. De l’Afrique du Sud au Danemark, en passant par le Maroc, la France ou la Mauritanie, son pays, il est nourri des cultures du monde.



Fervent défenseur de la francophonie et ambassadeur incontournable de la Mauritanie à l’international, il a su positionner le pays dans les plus grands rendez-vous de la culture. Récemment à Accra lors de la 3e édition de ACCES, organisé par Music In Africa, au Mali à l’occasion de Segou Art porté par la Fondation Festival sur le Niger. Pour ne parler que ceux-là, Monza est un ambassadeur du premier salon professionnel de musique pour l’Afrique et le Moyen-Orient, Visa For Music à Rabat depuis 2017.



Il a su comme le dit Awadi, mettre la Mauritanie sur la carte du monde de la culture. Il travaille depuis 4 ans avec la fondation sur le fleuve Niger pour apporter des réponses artistiques à la crise malienne avec la conception d’un théâtre rappé. Ce travail qui a réuni une quinzaine d’artistes maliens, béninois et guinéens est revu dans une dimension panafricaine, dans une logique de construction dans le cadre de la saison culturelle africaine Africa 2020.



En effet, en perspective du 50e anniversaire de la francophonie et de Africa 2020, pour laquelle une avant-première est prévue en Mauritanie en amont du festival Assalamalekoum, une combinaison du célèbre journal Chitaari avec le théâtre rappé est envisagé avec un casting de choix, d’artistes des pays du G5 Sahel pour présenter une approche culturelle nommée C5 Sahel à travers le projet de création et collaboration intitulé “Les Voies (x) du Sahel” et qui traite des thématiques de “Conflits et Mobilités”.



Le président 2La Rue Publik comme on l’appelle partout sur le continent, est une des cartes les plus actives de la diplomatie culturelle mauritanienne et son action à travers Assalamalekoum, place la Mauritanie parmi les grandes destinations pour les cultures urbaines au mois de Juin surtout. De son vrai nom Kane Limam, Monza est, notons-le, la cheville ouvrière de plusieurs projets phares notamment avec le Circuit d’Echange des Villes Créatives, il a inscrit Nouakchott comme ville créative dont l’innovation est une réponse aux problématiques de l’environnement par le recyclage de bouteilles en plastiques, transformés en tente mauritanienne ou encore la première scène écologique de Mauritanie bâtie à base de pneus et bouteilles récupérées pour ne citer que ces deux exemples palpables.



Dans ce programme, plusieurs projets sont en cours pour cette saison culturelle 2020, à l’instar du congrès national des rappeurs de Mauritanie, et qui sera porté par l’Association des hip hoppeurs de Mauritanie qu’il préside depuis un an. Aujourd’hui, le président de la Rue Publik est passé de la Rue à l’Unesco à Paris et participe officiellement à la 13e session des réunions intergouvernementales du comité pour la protection de la diversité culturelle, en tant que membre du comité de pilotage des Observateurs de la Société Civile mondiale et chef de file de la société civile africaine.



En tant que Vice-président de Arterial Network et président de Assalamalekoum Cultures, il a présenté au nom de la société civile africaine une communication relative aux enjeux et défis de l’implémentation du statut de l’artiste et surtout spécifiquement la question de la rémunération équitable des artistes.



Il a également insisté sur l’importance du programme Artwatch Africa pour lequel il est ambassadeur depuis 2015, de son rôle de sentinelle pour La Défense et la promotion des droits des artistes et de la liberté d’expression et de création.



Pour la Mauritanie, il espère une reconnaissance officielle de l’association des hip hopeurs par le ministère de la culture et a insisté sur la nécessité et l’urgence de définir la feuille de route nationale pour la promotion et la protection de la diversité culturelle et en application de la convention Unesco 2005, dont la Mauritanie est signataire.



Affaire à suivre ...



