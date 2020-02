Mauritanie : arrestation par lâ€™armÃ©e de trafiquants dans le nord-est du pays

Saharamédias - L’armée mauritanienne a arrêté le 11 février courant six trafiquants dans le nord-est du pays, selon un communiqué distribué par l’armée et dont Sahara Medias a reçu une copie.



Selon le communiqué l’armée a reçu des informations faisant état de l’intention d’un groupe de trafiquants, à bord de trois véhicules, de traverser le territoire national à destination du Mali.



Des mesures ont été prises pour intercepter les trafiquants attendus par leur correspondant à la frontière mauritano-malienne.



Selon toujours le communiqué deux unités de l’armée se sont dirigées simultanément du nord et du sud à destination du point où il était supposé que les trafiquants allaient s’y rendre pour rencontrer leur correspondant.



Après avoir localisé le groupe, un avion de l’armée a bombardé l’objectif et les unités en déplacement ont investi le lieu, arrêté les trafiquants et confisqué le matériel qui était en leur possession.



L’armée précise qu’elle a pu récupérer deux véhicules Toyota Land Cruiser et ont détruit un troisième du même type, en plus d’armes et des munitions, des téléphones satellitaires, une quantité de carburant et de la drogue.













