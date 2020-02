Les retraitÃ©s de la SNIM continuent de demander justice et rÃ©paration

Adrar Info - Il y a plus de 1000 ex-travailleurs rétraités de la Snim, qui ont porté plainte contre cette entreprise, réclamant le complément de leurs indémnités de départ à la retraite, car, la Snim ne leur avait payé qu’une indémnité de licenciement, en lieu et place de l’indemnité de départ à la retraite.



Ils réclament ainsi 40% de leurs droits évaporés sous le justificatif d’une fausse interprétation de l’article 31 de la Convention Collective Generale du Travail (CCGT).



Pourtant, les autres sociétés nationales et étrangères appliquent la bonne formule et leurs travailleurs bénéficient d’une indemnité dite départ à la retraite, leur rapportant 60% de plus que pour les agents de la Snim.



En vertu de l’article 31 de la Convention Collective Generale du Travail (CCGT), le calcul de l’indemnité de départ à la retraite est clair.



Il reste que la Snim, via ses services concernés, a toujours interprété, en sa faveur cet article, biaisant ainsi le droit de ses travailleurs qui, pourtant, l’ont servie depuis le démarrage de ses travaux vers les années 1952 du siécle dernier.



Les retraités, face à cette grotesque supercherie, ont constitué un collectif pour exiger réparation judiciaire du préjudice subi. Leurs délégués sont passés (et continuent ) par toutes les voies légales et règlementaires.



En 2014 déjà, alors qu’un protocole de non réconciliation a été signé par l’inspection régionale du travail, et que le dossier allait etre traité devant les instances judiciaires, le gouvernement d’alors intervenant, en faveur de la SNIM qui vivait des moments de grève genéralisée et prolongée, a bloqué le processus, en publiant un arrêté du tribunal, apportant une nouvelle lecture de l'article 31 de la CCGT.



La surprise d’entendre aujourd’hui, le ministre de la justice et les médias parler d’améliorations dans le secteur de la justice, fait renaitre un nouvel espoir parmi ces retraités.



Ils estiment qu’il n’est que devoir des justiciables et gouvernants de rétablir la situation de l’ensemble de ces pauvres retraités, qui se sont usés, leur vie durant, à servir la Snim et à travers elle, tout le pays.



A bon entendeur , salut!



CP/adrar.info avec Abdellahi Ould Ahmed El Kory













