VidÃ©o. Mauritanie: Ã©clairage dâ€™un expert aprÃ¨s l'usage frauduleux de la marque KFC

Le360 Afrique - Cissoko Idrissa parle de la Protection de la propriété industrielle dans un monde en constante évolution, après une polémique sur l’usage de la marque américaine de restauration rapide KFC.



Le contexte mondial favorise une poussée aboutissant à la création et à l’usage de beaucoup de marques. Récemment à Nouakchott on a noté un débat ou même une polémique au sujet de l’usage du logo et du nom de la multinationale américaine KFC, spécialisée dans le service de cuisine des poulets.



Une espèce de guerre des mots à travers laquelle cet internaute relevait sous forme de boutade «Y a qu’un seul KFC en Mauritanie. Cela se trouve au Sud du pays, et ils ne vendent des chicken wings».



Il fait ainsi allusion au nom du Kaédi Football Club (KFC), équipe fanion de la ville du même nom, située au Sud, qui réussit jusque-là, un parcours agréablement surprenant dans le championnat de première division.



Cissoko insiste sur le fait que la multinationale américaine KFC, présente au Sénégal voisin, est protégée au niveau mondial et donc de l’Organisation Africaine pour la Propriété Industrielle (OAPI), dont le siège se trouve à Yaoundé (Cameroun).



Une institution au sein de laquelle l’expert a travaillé pendant 17 ans pour le compte de la Mauritanie, qui en est un membre fondateur.



Les contrevenants à ces règles s’exposent à des sanctions pénales et civiles, pour utilisation frauduleuse d’un nom protégé.



Par notre correspondant à Nouakchott

Cheikh Sidya

















Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité