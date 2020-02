Le chef des forces spÃ©ciales amÃ©ricaines en Afrique met en garde contre les menaces terroristes au Sahel

Sahara Médias - Le chef d’état-major des forces spéciales américaines en Afrique, Henderson Dagvine a déclaré lundi que les menaces terroristes dans la région du sahel pourront s’élargir à d’autres pays si on ne s’y opposait pas, mettant en garde contre les dangers des groupes terroristes qui tuent des innocents.



Dagvine qui s’exprimait lors du lancement de l’édition de FINTLOCK 2020, a dit que les menaces terroristes dans la région du Sahel s’amplifient à cause de groupes qui veulent cultiver la discorde et encourager l’anarchie, avant de demander le renforcement de la coopération entre les pays afin de faire face aux défis terroristes.



Il a remercié la Mauritanie pour avoir accueilli ces manœuvres militaires et le Sénégal et le Maroc pour les avoir appuyées.



Le responsable militaire américain a encore dit que la conjugaison des efforts de l’ensemble des pays, est à même de créer une relation de confiance, ajoutant que l’accent est mis cette année sur les communications et l’échange d’informations afin de faire face aux groupes armés terroristes qui ne respectent pas les droits de l’homme et qui encouragent la discorde.









