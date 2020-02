Le Fonds SpÃ©cial du Protocole facultatif Ã  la Convention contre la Torture va appuyer le MNPT

MNPT - Le Président du Mécanisme National de Prévention de la Torture (MNP) Dr Mohamed Lemine Ould Haless a regagné Nouakchott dimanche soir en provenance de Genève.



Dans la capitale Suisse, M. Ould Haless a pris part à plusieurs rencontres notamment avec les responsables du Sous-comité de Prévention de la Torture des Nations Unies (SPT), l'Association de Prévention de la Torture de Genève (APT) ainsi que le Bureau du Rapporteur Spécial des Nations Unies.



Lors de ces différentes rencontres, le Président du MNP a expliqué le mandat et les missions du MNP mauritanien et les réalisations accomplies par son institution dans le cadre de son mandat pour la protection des droits des personnes privées de liberté et l'amélioration de leurs conditions de détention et ce en toute indépendance et sans entraves de la part des autorités.



Au cours de ces rencontres, le Président du Mécanisme a été informé officiellement par le Secrétariat du Fonds Spécial du Protocole facultatif à la Convention contre la Torture (OPCAT) que la Haut-Commissaire aux droits de l'homme a approuvé au nom du Secrétaire Général des Nations Unies la subvention de certaines activités de sensibilisation et de formation à exécuter par le MNP au cours de l'année 2020.



Le Président du MNP a aussi tenu des rencontres avec d'autres personnalités importantes actives dans le domaine des droits de l'homme.



Nouakchott, le 17 février 2020



