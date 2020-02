Le ministre de la santÃ© insiste sur lâ€™intÃ©rÃªt de la recherche scientifique dans le domaine sanitaire

AMI - Le ministre de la santé, Dr. Mohamed Nédhirou Ould Hamed, a visité, lundi, à Nouakchott l’institut national des recherches en santé publique pour s’enquérir des conditions de travail de cette structure et son rôle dans la santé préventive, composante essentielle de la politique nationale sanitaire.



Sur place, le ministre a constaté l’état des équipements et pris connaissance de la capacité de l’établissement à dépister 90% des maladies sans recours à des laboratoires extérieurs, surtout le coronavirus, ce qui place la Mauritanie parmi les dix pays africains en mesure de diagnostiquer ce virus, qui constitue actuellement un défi mondial.



Il a ensuite visité les laboratoires en charge de la sécurité des aliments et du dépistage des polluants et celui de la détection précoce des épidémies, surtout la section de vaccination recommandée mondialement contre certaines maladies.



Au terme de la visite, le ministre a tenu une réunion avec le staff de l’établissement dans laquelle il a insisté sur l’importance qu’accorde le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, à la santé, à la recherche et à la prévention, qui sont dans domaines relevant des compétences de l’institut.



Il a ajouté que la réforme engagée dans le domaine sanitaire se poursuivra jusqu’à l’atteinte définitive des résultats visés.



S’agissant des ressources humaines, le ministre a précisé que son département, en application des directives du Président de la République, accentue son action sur les ressources humaines et que des discussions sont engagées avec les syndicats.



Il a ajouté que les statuts des établissements sanitaires seront revus pour les mettre en adéquation avec les développements en cours.



Quant au directeur de l’institut, Dr. Mohamed Abdallahi Ould Bellahi, il a présenté un exposé sur les capacités techniques et humaines de son établissement ainsi que ses partenariats à l’extérieur.













