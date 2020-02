Le prÃ©sident sÃ©nÃ©galais se rend en Mauritanie en visite officielle

Xinhuanet - Le président sénégalais, Macky Sall, quitte Dakar ce lundi, pour une visite officielle de 48 heures en République islamique de Mauritanie, annonce un communiqué de la Présidence sénégalaise.



Cette visite s'inscrit dans le cadre des relations d'amitié cordiale et de coopération multiforme entre les deux pays, a ajouté la même source.



Le retour du chef de l'Etat est prévu mardi. Le déplacement du président sénégalais en Mauritanie intervient quelques jours après des manifestations de pêcheurs à Saint-Louis pour demander des licences de pêche afin de pouvoir continuer à pêcher dans les eaux mauritaniennes. Ils avaient brûlé des voitures, les locaux de la SONATEL et de la SENELEC situés en face de leur quartier.



Les protestataires avaient également saccagé les locaux de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS), ainsi que plusieurs édifices publics. Les autorités sénégalaises ont remis la semaine dernière aux pêcheurs de Guet-Ndar(Saint-Louis) 400 licences leur permettant d'exercer leur activité dans les eaux mauritaniennes.



D'importantes découvertes de gaz ont été faites en 2014 au Sénégal et à la frontière maritime avec la Mauritanie.



Le Sénégal et la Mauritanie sont convenus de développer et d'exploiter en commun le gisement de gaz dénommé "Grand Tortue Ahmeyim" (GTA), mis à jour en 2016, à cheval sur la frontière maritime entre les deux pays.



En février 2018, le Sénégal et la Mauritanie ont signé un accord de coopération inter-Etats (ACI) portant sur le développement et l'exploitation du champ GTA.



Le début de la production de ce gisement gazier est prévu pour 2022.









