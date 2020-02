Mohamed Ould Maouloud : La laÃ¯citÃ© nâ€™est pas une demande du peuple mauritanien

Initiatives News - « Nous sommes contre la laïcité de l’Etat car elle est contre les principes et valeurs de l’Islam. Cette demande n’émane pas du peuple mauritanien et ne sert pas ses intérêts. » Ainsi parla Mohamed Ould Maouloud, Président du parti Union des Forces du Progrès.



A la faveur d’une conférence de presse lundi 17 février à Nouakchott, le leader de l’UFP a tranché sur une question polémique revenue dans l’actualité la semaine écoulé avec l’arrestation d’un groupe de jeunes activistes et de la militante féministe Aminetou Mint Elmoktar, présidente de l’association des femmes chef de famille (AFCF).



Mohamed Ould Maouloud, répondait aux questions d’un journaliste au sujet de ces arrestations qui a évoqué celle de la présidente de l’AFCF, Mint EL Moktar qu’il a présentée comme membre du parti UFP.



« Je n’ai pas encore reçu les détails liés à ces arrestations. En principe, je suis contre les arrestations. D’ailleurs arrêter des personnes qui étaient en rassemblement dans une maison, je trouve cela illogique. » A-t-il dit avant de poursuivre que si la question est liée à l’exigence de la laïcité de l’Etat était le mobile pour lequel ces personnes sont interpellées, il leur conseillait de concentrer leurs efforts sur les véritables préoccupations des mauritaniens qui restent le problème de la démocratie, de la justice, de l’égalité, de la lutte contre les injustices comme le racisme, la marginalisation, et autres.



« La laïcité ne sert pas la démocratie. Il y a eu des exemples d’Etats laïques où c’est la dictature qui a régné. » A dit Ould Maouloud qui a cité notamment la Turquie d’Ataturk, la Tunisie de Bourguiba.



En fin de semaine plusieurs activistes mauritaniens ont été arrêtés par les autorités. Parmi eux, le jeune poète Cheikh Nouh, la jeune militante Mekfoula et la présidente de l’AFCF, Aminetou Mit el Mokhtar.



Les autorités ne se sont pas officiellement prononcées sur les mobiles d’une telle arrestation. Des commentateurs sur les réseaux sociaux ont indiqué que ces interpellations faisaient suite à un rassemblement des personnes concernées qui revendiquaient que la Mauritanie soit un Etat laïc.













