Le prÃ©sident sÃ©nÃ©galais arrive Ã  Nouakchott en visite officielle [VidÃ©o]

AMI - Son Excellence M. Macky Sall, Président de la République du Sénégal est arrivé ce lundi après-midi à Nouakchott pour une visite officielle de deux jours.



A son arrivée à l’aéroport international de Nouakchott Oumtounsi, il a été accueilli par Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, entouré du Premier ministre M. Ismail Bedde Cheikh Sidiya, le ministre secrétaire général de la Présidence de la République, la ministre conseillère à la Présidence de la République, le directeur de Cabinet du Président de la République, les Chefs d’état-major des Forces armées et de sécurité, le chef d’état-major particulier du Président de la République, le wali de Nouakchott-Ouest et de l’adjointe à la présidente du Conseil régional de Nouakchott.



Après avoir écouté les hymnes nationaux de la Mauritanie et du Sénégal, et passé en revue des détachements militaires venus présenter les honneurs, le Président sénégalais a salué les membres du gouvernement mauritanien et les hautes personnalités présentes à l’accueil, le corps diplomatique et les représentants des organisations internationales accrédités en Mauritanie, et la délégation mauritanienne d’accompagnement.



Les deux présidents ont eu, ensuite, un tête-à-tête au salon d’honneur de l’aéroport international de Nouakchott Oumtounsi.



Au cours de sa visite en Mauritanie, le Président sénégalais est accompagné d’une importante délégation comprenant notamment MM et Mmes. :



- Amadou Ba, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur



- Mouhamadou Makhtar Cissé, ministre du Pétrole et des Energies



- Alioune Ndoye, ministre des pêches et de l’Economie maritime



- Samba Ndiobene Ka, ministre de l’Elevage et des Productions animales



- Sophie Gladima, ministre des Mines et de la Géologie



- Ndèye Tiické Ndiaye Diop, ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications



- Alioune Aïdara Niang, gouverneur de Saint-Louis



- Seydou Gueye, ministre conseiller chargé de la communication



- Oumar Demba Ba, ministre conseiller diplomatique du Président de la République



- Farba Ngom, député à l’Assemblée Nationale



- Jean Antoine Diouf, ambassadeur directeur Afrique et Union Africaine au ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur



- Ousmane Ndour, ambassadeur du Sénégal en Mauritanie.



La délégation mauritanienne d’accompagnement est composée de MM. Et Mmes :



- Dr Coumba Ba, ministre conseillère à la Présidence de la République



- Ismail Ould Cheikh Ahmed, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur



- Mohamed Abdel Vettah, ministre du Pétrole, de l’Energie et des Mines



- Nany Ould Chrougha, ministre des Pêches et de l’Economie maritime



- Dy Ould Zein, ministre du développement rural



- Dr Sidi Ould Salem, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Technologies de l’Information et de la Communication



- Naha Mint Mouknass, ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement



- Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, directeur de Cabinet du Président de la République



- Moulaye Ould Moulaye Brahim, wali du Trarza



- Ahmed Bah dit Hmeida, conseiller à la Présidence de la République



- Abdel Vettah Ould Mohamed Lemana, conseiller à la Présidence de la République



- Dr Izidbih Mohamed Mahmoud, conseiller diplomatique à la Présidence de la République



- Ahmed Boubacar Bahine, chargé de mission à la Présidence de la République



- Salka Mint Bilal Yemar, chargée de mission à la Présidence de la République



- Mohamed Lemine Ould Eby Ould Cheikh El Hadrami, chargé de mission à la Présidence de la République



- Oumar Gueye, chargé de mission à la Présidence de la République



- Harouna Traouré, chargé de mission à la Présidence de la République



- Sidi Baba Ould Lehah, député à l’Assemblée Nationale



- Mohamed El Hanchi Ould El Kettab, directeur des Affaires africaines au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur

















