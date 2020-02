Coupe arabe U-20 : Belle entrÃ©e en matiÃ¨re des Mourabitoune face au KoweÃ¯t

RIM Sport - Pour leur entrée en lice en Coupe arabe U-20, ce lundi 17 février 2020, les Mourabitoune U20 se sont imposés face au Koweït (2-0), grâce à une réalisation de Youssouf Warr (27’) et un but contre son camp d'un koweïtien (65’).



Dominateurs et très convaincants, les protégés de Baye Ba, ont déroulé la partie en mettant un impact énorme dans les duels lançant parfaitement leur tournoi. Prochaine sortie, contre la Tunisie, le jeudi 20 février (14h50 GMT).













