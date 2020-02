Lâ€™ASC Kedia bat Trarza AC MÃ©dine et retrouve sa place de dauphin

RIM Sport - En match d'ouverture de la 17e journée de Super-D1, l'Asc kédia de Zouèrate a pris le meilleur devant Trarza AC Médine de Rosso sur la plus petite des marques (1-0 ), ce lundi (17 février 2020), après-midi au Stade Cheikha Boïdiya.



L' unique réalisation de la partie est l'oeuvre de Yahya Maciré à la 5e minute de jeu.



Une belle victoire à l'extérieur qui permet aux hommes de Mahmoud Abdellahi Maatala "Tigana" de reprendre provisoirement la deuxième place du classement avec désormais le même nombre de points 34 points que le leader FC Tevragh Zeina, qui leur devance grâce à la différence de buts.



SD1M









