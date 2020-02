Une source du ministÃ¨re du pÃ©trole : il nâ€™y aura pas de pÃ©nurie de carburant

Sahara Médias - Une source du ministère du pétrole, de l’énergie et des mines a démenti à Sahara Medias les informations selon lesquelles Nouakchott connaîtra une pénurie d’hydrocarbures après, s’étant fait rares dans des stations de la capitale.



Selon les mêmes sources des tankers sont en rade mais les mauvaises conditions de la mer empêchent leur accostage au port de l’amitié mais que les produits peuvent être stockés à Nouadhibou où les conditions météorologiques sont meilleures.



Les stations ont été approvisionnées à Nouakchott et le problème pourrait être résolu au cours des deux prochains jours.



En attendant, certaines sociétés pour la commercialisation des hydrocarbures ont dépêches des citernes afin de s’approvisionner depuis Nouadhibou.









