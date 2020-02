Dossiers de la laÃ¯citÃ© et du prosÃ©lytisme : La justice renvoie les accusÃ©s devant les enquÃªteurs de la PJ

Tawary - Selon une source de l’Agence Tawary d’Information, les 14 accusés dans deux dossiers différents relatifs à la laïcité et au prosélytisme ont été envoyés de nouveau devant les enquêteurs du commissariat spécial de la police judiciaire de Nouakchott-Ouest pour complément d’enquête sur les faits qui leur sont reprochées.



Et les sources précisent que trois parmi eux sont accusés de prosélytisme et les onze autres dans le cadre d’une alliance pour la refondation de l’Etat Mauritanien qui projette un État laïc.



Les accusés avaient été interpellés à Nouakchott au courant de la semaine dernière. Nous rappelons que les accusés avaient tous comparu, ce mardi 18 février, devant le procureur de la République.