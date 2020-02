Urgent-LibÃ©ration de 5 des 14 activistes arrÃªtÃ©s dans les dossiers de la laÃ¯citÃ© et de l'AREM

Tawary - Cinq des 14 activistes qui étaient arrêtés dans les dossiers de la laïcité et de l’Alliance pour la Refondation de l’État Mauritanien ont été libérés, ce mardi 18 février, au soir, selon des sources.



Tandis que les 9 autres ont été envoyés à la police pour des besoins d’enquête sur les accusations portées contre eux dans ce dossier. Les accusés ont tous été entendus ce mardi au niveau du parquet, a-t-on appris.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité