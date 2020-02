NeutralisÃ©e par lâ€™ASC Snim, lâ€™ASAC rate lâ€™occasion de prendre la premiÃ¨re place provisoire

RIM Sport - Pas de première place pour l'Asac Conorde, tenue en échec ce mardi 18 février par une solide formation de la Snim , l'Asac Conorde a laissé filer l’ occasion de s’emparer temporairement du fauteuil de leader de la Super-D1, pour le compte de la 17e journée.



Au terme d'un match âprement disputé, les deux équipes n'ont pas réussi à se départager malgré les rares occasions franches concédées durant la rencontre.



Avec 33 points(+10), les "Bleu-blanc" de l'Asac Conorde perd du coup leur rang de dauphin au profit de l'Asc kédia qui totalise 34 points (+11).



